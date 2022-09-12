Слышали в нескольких городах. В России сообщают о мощном взрыве

"Читатели рассказывают, где тоже слышали хлопок: в Ростове: центр, Западный, Суворовский и другие районы города; в Азове; в Таганроге; в Новошахтинске; в Шахтах; в Новочеркасске; в Аксае; в Ейске", - говорится в сообщении.

Однако российские спасательные службы сообщают, что не получали сообщений о каких-либо взрывах или ЧС.

Тем временем донецкие паблики публикуют видео последствий взрыва.