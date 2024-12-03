У "Слузі народу" закликали до швидкого прийняття закону про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС
Необхідно якнайшвидше прийняти закон, що дозволить завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
Про це заявив народний депутат Анатолій Костюх від "Слуги народу" у коментарі РБК-Україна.
За словами депутата, цей проєкт є історичним шансом для України. Реалізація плану відбуватиметься спільно з партнерами зі США та ЄС, без використання бюджетних коштів – виключно за рахунок кредитів та власних ресурсів компанії "Енергоатом".
"Завдяки цьому закону ми зможемо ввести в експлуатацію два енергоблоки загальною потужністю 2,2 ГВт. Це найдешевший вид енергії, і всі атомні станції належать державі. АЕС є гарантією стабільного електропостачання в Україні", – наголосив депутат.
Він також зазначив, що сьогодні атомні електростанції забезпечують 60% потреб у споживанні електроенергії в країні.
"Якби не атомна енергетика, ми б давно сиділи при свічках", – додав він.
Прийняття закону дозволить Україні спільно з партнерами за три роки завершити будівництво енергоблоку № 3 Хмельницької АЕС, який готовий на 80%.
Нагадаємо, добудову енергоблоків Хмельницької АЕС підтримують 80% українців, опитаних групою "Рейтинг". Рішення про добудову Хмельницької АЕС уряд України схвалив у квітні 2024 року. Це рішення підтримали офіційні представники США та ЄС.
Раніше зазначалось, що Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
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