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Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС, - нардеп

Понеділок 02 грудня 2024 17:08
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Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС, - нардеп Фото: Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Атомна енергетика забезпечує близько 60% споживання електроенергії в Україні, і її розвиток є стратегічним завданням для держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка в ефірі телеканалу "Рада".

За словами депутата, Україна має шанс уже найближчим часом перейти до активної фази реалізації нових проектів у сфері атомної енергетики.

"Якщо парламент ухвалить відповідний закон у першому читанні до кінця цього року, у другому читанні - в січні, а президент підпише документ, то вже в лютому ми зможемо розпочати будівельні роботи", - зазначив Нагорняк.

Депутат наголосив, що розвиток атомної енергетики є важливою складовою стратегії забезпечення енергетичної безпеки України.

"Ми маємо розвивати атомну енергетику, адже це ключова складова енергетичної незалежності. В цьому контексті нам також важливо залучати міжнародних партнерів, зокрема з Південної Кореї, Японії та Франції", - підкреслив він.

Нагадаємо, влітку 2024 року уряд схвалив проєкт добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС, які говорі на 80% та на 25% відповідно. Ці два блоки дадуть в мережу додатково 2,2 ГВт потужності.

Раніше політолог та директор "Інституту світової політики" Євген Магда заявив, що Україна має шанси пройти зимовий період з мінімальними обмеженнями енергоспоживання, незважаючи на загрози з боку РФ. Він нагадав, як достроковий вихід блоку АЕС з ремонту влітку двічі рятував країну від жорстких графіків відключення світла.

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