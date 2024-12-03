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В "Слуге народа" призвали к скорейшему принятию закона о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

Вторник 03 декабря 2024 13:43
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В "Слуге народа" призвали к скорейшему принятию закона о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС Фото: в "Слуге народа" призвали к принятию закона о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Необходимо как можно быстрее принять закон, позволяющий завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом заявил народный депутат Анатолий Костюх от "Слуги народа" в комментарии РБК-Украина.

По словам депутата, этот проект является историческим шансом для Украины.

"Благодаря этому закону мы сможем ввести в эксплуатацию два энергоблока общей мощностью 2,2 ГВт. Это самый дешевый вид энергии, и все атомные станции принадлежат государству. АЭС является гарантией стабильного электроснабжения в Украине", – подчеркнул депутат.

Он также отметил, что сегодня атомные электростанции обеспечивают 60% потребностей потребления электроэнергии в стране.

"Если бы не атомная энергетика, мы бы давно сидели при свечах", – добавил он.

Принятие закона позволит Украине совместно с партнерами за три года завершить строительство энергоблока №3 Хмельницкой АЭС, готового на 80%.

Напомним, достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС поддерживают 80% украинцев, опрошенных группой "Рейтинг". Решение о достройке Хмельницкой АЭС правительство Украины одобрило в апреле 2024 года. Данное решение поддержали официальные представители США и ЕС.

Ранее отмечалось, что Украина может в ближайшее время приступить к достройке двух дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

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Хмельницкая АЭС Слуга народа
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