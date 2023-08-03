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У "Слузі народу" пояснили, чому не можна повністю заборонити виїзд депутатам із країни

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Виїзд українських депутатів за кордон не можна повністю заборонити. Адже є багато міжнародних інституцій та місій, за участь народних обранців у яких офіційно сплачує держава.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми не можемо взагалі не випускати депутатів. Є багато міжнародних інституцій та місій, на кшталт ПАРЄ, за участь наших депутатів у яких офіційно сплачує держава Україна", - сказав Арахамія.

Однак, за його словами, 99% відряджень депутатів відбувається власним коштом або за рахунок приймаючої сторони без шкоди для бюджету України

Глава "Слуги народу" зазначив, що загалом тут йдеться більше про моральний аспект. Так, більшість депутатів виключали із фракції саме за порушення моральних засад, ніж юридичних аспектів.

"Так, є низка наших політичних опонентів, які намагаються роздмухати абсолютно кожну історію, кричать: коли ж ви вже виключите когось із фракції. Стратегія тут зрозуміла. У нас є монобільшість, але якщо ми й надалі в такому ж темпі виключатимемо, вона може перестати бути монобільшістю, і тоді доведеться формувати коаліцію", - наголосив Арахамія.

Скандал з Арістовим

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що у липні цього року заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Юрій Арістов незаконно виїхав на Мальдіви та відпочивав у 5-зірковому готелі разом з сім'єю. Вартість проживання на двох там складає щонайменше 100 тисяч гривень на добу.

Після цього правоохоронці провели обшуки у нардепа. У нього виявили закордонний паспорт з відмітками про перебування на Мальдівах. За даним фактом розпочате розслідування.

Пізніше Верховна рада України позбавила Арістова депутатського мандата.

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