В "Слузі народу" підтвердили плани розділити міністерства інфраструктури та регіонів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на два окремих міністерства. Однак це відбудеться через деякий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук в ефірі телемарафону.
Кравчук пояснила, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на міністерства інфраструктури та регіонів.
"Тобто вони будуть окремі, але не одразу. Прем'єр попросив на це 2 місяці часу. Очевидно, це велике міністерство очолить Олексій Кулеба, але згодом воно буде роз'єднане", - розповіла вона.
Зауважимо, що з даною заявою Кравчук виступила вже після засідання фракції за участі українського президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що Зеленський був сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу". Він зокрема переконував народних депутатів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того, як Рада провалила низку голосувань про звільнення міністрів.
Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей,
Дениса Малюську з Мін'юсту,
Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції,
Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Проте народні депутати не підтримали відставку з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та Віталія Коваля з Фонду держмайна.
РБК-Україна дізналося в власних джерела, чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля.
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