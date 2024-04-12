У "Слузі народу" назвали причину, коли Рада знову може зібратися через закон про мобілізацію

"В самому законі є термін набуття чинності. Це місяць з часу його публікації, а публікація настає одразу після підписання президентом. Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом, - ред). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову", - розповіла вона.

Нн її думку в другій половині травня закон щодо мобілізації вступить в силу.

"Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований і там плюс місяць", - зазначила вона.