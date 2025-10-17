Україна дала довічне 20-річному російському "кату" за злочини у Херсоні

В Україні засудили до довічного ув'язнення 20-річного російського окупанта, який служив конвоїром у катівні під час окупації Херсона. Слідчі зібрали беззаперечні докази його вини у воєнних злочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Засуджений - військовослужбовець 50-ї окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ (так звана "Росгвардія). 20-річний громадянин РФ під час окупації Херсону служив в організованій окупантами катівні.

За наказом керівництва росіянин служив конвоїром в катівні, яку розмістили у будівлі захопленого ізолятора тимчасового тримання обласного главку поліції. Під час "служби" окупант забезпечував захоплення та подальше утримання у заручниках цивільних херсонців, а також застосовував до них нелюдяне поводження.

Тортури та побиття

Слідство встановило щонайменше чотирьох херсонців, які постраждали від дій засудженого. Їх обмежували у їжі, воді, предметах гігієни, тримали в умовах антисанітарії та знущалися, зокрема такі дії вчиняв фігурант - він застосовував до заручників психологічне та фізичне насильство.

20-річний кат причетний до щонайменше одного випадку, коли захопленого у заручники українця побили до смерті. Також він забороняв надавати постраждалим від тортур медичну допомогу.

Дії окупанта кваліфікували відповідно до ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України:

пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням;

умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

жорстоке поводження з цивільним населенням;

інші порушення законів та звичаїв війни.

"У квітні минулого року обвинувальний акт щодо російського нацгвардійця був затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Наразі судовий розгляд справи завершений, російський кат визнаний винним і заочно засуджений до довічного позбавлення волі", - додали в НПУ.