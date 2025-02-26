Служитимуть кілька тисяч: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією

Польща укріплює кордон

Варто зауважити, що напруженість у відносинах Польщі з Росією та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Зокрема, Варшава звинувачує Мінськ та Москву у навмисному контролі потоків мігрантів з метою тиску на ЄС.

Саме тому Польща започаткувала проект "Східний щит", в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білоруссю. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.

Також про початок будівництва ліній укріплень на кордоні Польщі з Росією стало відомо 1 листопада. Проект планують завершити до 2028 року.

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