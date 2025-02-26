RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Служить будут несколько тысяч: Польша создала новую бригаду на границе с Россией

Иллюстративное фото: Польша создала новую бригаду на границе с Россией (x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Наталья Кава

В Польше сформировали новую моторизованную бригаду. Она будет служить в Варминско-Мазурском воеводстве на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Министерство национальной обороны.

"16-я моторизованная бригада - самое молодое воинское подразделение в составе 16-й Поморской механизированной дивизии. Формирование началось весной 2024 года. Всего за 11 месяцев сюда прибыло более 600 солдат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада станет крупнейшим военным подразделением в Варминско-Мазурском воеводстве. А в ее составе будут служить несколько тысяч солдат. Основу вооружения бригады составляют колесные бронетранспортеры Rosomak, а также танки К2 и самоходные зенитные комплексы Poprad.

Напомним, Варминско-Мазурское воеводство граничит севернее Калининградской областью РФ.

Польша укрепляет границу

Стоит заметить, что напряженность в отношениях Польши с Россией и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. В частности, Варшава обвиняет Минск и Москву в умышленном контроле потоков мигрантов с целью давления на ЕС.

Именно поэтому Польша начала проект "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.

Также о начале строительства линий укреплений на границе Польши с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируют завершить до 2028 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с РФ