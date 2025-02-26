Служить будут несколько тысяч: Польша создала новую бригаду на границе с Россией

Польша укрепляет границу

Стоит заметить, что напряженность в отношениях Польши с Россией и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. В частности, Варшава обвиняет Минск и Москву в умышленном контроле потоков мигрантов с целью давления на ЕС.

Именно поэтому Польша начала проект "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.

Также о начале строительства линий укреплений на границе Польши с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируют завершить до 2028 года.

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