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Служитимуть кілька тисяч: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією

Середа 26 лютого 2025 15:08
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Служитимуть кілька тисяч: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією Ілюстративне фото: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією (x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Наталія Кава

У Польщі сформували нову моторизовану бригаду. Вона буде служити у Вармінсько-Мазурському воєводстві на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Міністерство національної оборони.

"16-а моторизована бригада - наймолодший військовий підрозділ у складі 16-ї Поморської механізованої дивізії. Формування розпочалося навесні 2024 року. Усього за 11 місяців сюди прибуло понад 600 солдатів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що бригада стане найбільшим військовим підрозділом у Вармінсько-Мазурському воєводстві. А у її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Основу озброєння бригади складають колісні бронетранспортери Rosomak, а також танки К2 та самохідні зенітні комплекси Poprad.

Нагадаємо, Вармінсько-Мазурське воєводство межує північ від Калінінградської областю РФ.

Польща укріплює кордон

Варто зауважити, що напруженість у відносинах Польщі з Росією та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Зокрема, Варшава звинувачує Мінськ та Москву у навмисному контролі потоків мігрантів з метою тиску на ЄС.

Саме тому Польща започаткувала проект "Східний щит", в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білоруссю. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.

Також про початок будівництва ліній укріплень на кордоні Польщі з Росією стало відомо 1 листопада. Проект планують завершити до 2028 року.

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