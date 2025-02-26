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Служить будут несколько тысяч: Польша создала новую бригаду на границе с Россией

Среда 26 февраля 2025 15:08
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Служить будут несколько тысяч: Польша создала новую бригаду на границе с Россией Иллюстративное фото: Польша создала новую бригаду на границе с Россией (x.com/MON_GOV_PL)
Автор: Наталья Кава

В Польше сформировали новую моторизованную бригаду. Она будет служить в Варминско-Мазурском воеводстве на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Министерство национальной обороны.

"16-я моторизованная бригада - самое молодое воинское подразделение в составе 16-й Поморской механизированной дивизии. Формирование началось весной 2024 года. Всего за 11 месяцев сюда прибыло более 600 солдат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада станет крупнейшим военным подразделением в Варминско-Мазурском воеводстве. А в ее составе будут служить несколько тысяч солдат. Основу вооружения бригады составляют колесные бронетранспортеры Rosomak, а также танки К2 и самоходные зенитные комплексы Poprad.

Напомним, Варминско-Мазурское воеводство граничит севернее Калининградской областью РФ.

Польша укрепляет границу

Стоит заметить, что напряженность в отношениях Польши с Россией и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. В частности, Варшава обвиняет Минск и Москву в умышленном контроле потоков мигрантов с целью давления на ЕС.

Именно поэтому Польша начала проект "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.

Также о начале строительства линий укреплений на границе Польши с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируют завершить до 2028 года.

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