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Служители РПЦ агитируют пополнять ряды оккупантов. Разведка назвала их имена

Фото: служители РПЦ пропагандируют "русский мир" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка обнародовала имена служителей Русской православной церкви, сотрудничающих с пропагандистами РФ. Они проповедуют так называемый "русский мир", призывая пополнять ряды оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Со списком служителей РПЦ, поддерживающих российскую агрессию, можно ознакомиться по ссылке.

"Пропагандисты в рясах по указанию кремля проповедуют доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению. Вслед за российской официальной пропагандой, служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений", - говорится в сообщении.

По данным разведки, служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.

"Военная разведка Украины обнародует сведения о служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций и напоминает, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности", - отметили в ГУР.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Русская православная церковь (РПЦ) помогает российским силовикам принудительно переселять украинцев в РФ.

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