Служителі РПЦ агітують поповнювати ряди окупантів. Розвідка назвала їх імена

Зі списком служителів РПЦ, які підтримують російську агресію, можна ознайомитися за посиланням.

"Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню. Услід за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

"Воєнна розвідка України оприлюднює відомості про служителів РПЦ які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Російська православна церква (РПЦ) допомагає російським силовикам примусово переселяти українців до РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.