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РПЦ участвует в депортации и расселении украинцев в России, - СМИ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 18:33
РПЦ участвует в депортации и расселении украинцев в России, - СМИ Фото: РПЦ участвует в депортации украинцев (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Русская православная церковь (РПЦ) помогает российским силовикам принудительно переселять украинцев в Россию. Попы расселяют депортированных граждан Украины по церквям и монастырям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта "Следствие.Инфо".

Журналисты проекта выяснили, что министерство чрезвычайных ситуаций России передает РПЦ информацию о депортированных украинцах. Затем попы расселяют их по церквям и монастырям на российской территории, где следят за ними с помощью камер видеонаблюдения.

Проекту удалось взломать переписку РПЦ и российского министерства. В ней обнаружилось, что с первого дня войны в Украине ведомство ежедневно посылает попам данные о ходе боевых действий, количестве вывезенных украинцев и маршрутах перемещений.

На основе расследования журналисты создали карту заведений РПЦ, где могут находиться депортированные украинцы.

РПЦ участвует в депортации и расселении украинцев в России, - СМИ

Фото: заведения РПЦ, где могут насильственно удерживаться украинцы (slidstvo.info)

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заверил, что принудительно вывезенные в Россию украинцы вернутся домой.

Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты принудительно вывезли в Россию около 600 тысяч украинцев, включая почти 120 тысяч детей.

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