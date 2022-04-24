РПЦ участвует в депортации и расселении украинцев в России, - СМИ

Русская православная церковь (РПЦ) помогает российским силовикам принудительно переселять украинцев в Россию. Попы расселяют депортированных граждан Украины по церквям и монастырям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта "Следствие.Инфо" .

Журналисты проекта выяснили, что министерство чрезвычайных ситуаций России передает РПЦ информацию о депортированных украинцах. Затем попы расселяют их по церквям и монастырям на российской территории, где следят за ними с помощью камер видеонаблюдения.

Проекту удалось взломать переписку РПЦ и российского министерства. В ней обнаружилось, что с первого дня войны в Украине ведомство ежедневно посылает попам данные о ходе боевых действий, количестве вывезенных украинцев и маршрутах перемещений.

На основе расследования журналисты создали карту заведений РПЦ, где могут находиться депортированные украинцы.

Фото: заведения РПЦ, где могут насильственно удерживаться украинцы (slidstvo.info)