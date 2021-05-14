Службу здравоохранения Ирландии атаковали вымогатели

Служба здравоохранения Ирландии отключила свои ИТ-системы в пятницу после того, как подверглась атаке с использованием программ-вымогателей.

Назначения и плановые операции были отменены в нескольких больницах. Такая ситуация может затянуться на несколько дней.

"Мы многого не знаем, но, похоже, это атака с использованием программ-вымогателей, совершенная международными преступниками... К сожалению, проблема может продлиться до выходных и до следующей недели", - сказал заместитель премьер-министра Лео Варадкар.

Он оценил атаку, как слишком серьезную.

"Это происходит в то время, когда служба здравоохранения очень занята множеством других дел. Это будет очень трудное время для службы здравоохранения", - сказал Варадкар.

Исполнительный директор службы здравоохранения Пол Рид сообщил, что руководители здравоохранения "приняли меры предосторожности, чтобы отключить многие основные системы, чтобы защитить их".

"Мы находимся на очень ранних стадиях полного понимания угроз, воздействия и пытаемся их сдержать", - сказал он.

В службе здравоохранения заявили, что это не повлияло на записи на прививки от коронавируса. Варадкар сказал, что службы экстренной помощи, скорая помощь, системы общей практики и системы аптек также не пострадали, нопроблемы будут у радиологических служб, радиационной онкологии, плановых операций и приемов в акушерство и гинекологию.

Родильный дом Дублина заявил, что отменяет большинство обычных приемов из-за проблем с информационными технологиями, назвав ситуацию "критической чрезвычайной ситуацией".