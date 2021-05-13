Байден заявил о полном возобновлении работы Colonial Pipeline после кибератаки
Президент США Джо Байден заявил о полном возобновлении работы топливного трубопровода компании Colonial Pipeline, которая пострадала от хакерской атаки. Однако, по словам Байдена, Америка еще будет чувствовать последствия этой кибератаки.
Об этом речь шла на брифинге в Белом доме.
"Транспортировка топлива началась. Трубопровод уже сейчас работает в полную силу", - сказал президент США, добавив, что нормализация займет определенное время и все еще возможны некоторые задержки.
Как пояснил Байден, нужно время, чтобы топливо из Техаса дошло до восточного побережья США. Он надеется, что ситуация начнет нормализоваться уже в эти выходные.
"Процесс (нормализации - ред.) продолжится на следующей неделе", - отметил он.
Отметим, из-за проблем с поставками нефтепродуктов, которые возникли в результате кибератаки на Colonial Pipeline, в США начали заканчиваться запасы топлива на автозаправках. По данным агентства USA Today, в Шарлотте (Северная Каролина) топливо закончилось на 71% заправок, а в Атланте без топлива остались 59% АЗС.
Напомним, в субботу компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на нее, в связи с чем было решено прекратить работу трубопровода. Хакеры требовали выкуп за возобновление работы.
В причастности к кибератаке считают хакерскую группу из России, однако в Белом доме уверены, что официальная Москва не причастна к этому инциденту.
Добавим, сегодня компания Colonial Pipeline заявила о возобновлении работы после кибератаки. В то же время американское агентство Bloomberg рассказало, что Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа.