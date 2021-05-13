ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден заявил о полном возобновлении работы Colonial Pipeline после кибератаки

Новина українською →
США, Четверг 13 мая 2021 21:36
Байден заявил о полном возобновлении работы Colonial Pipeline после кибератаки Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден заявил о полном возобновлении работы топливного трубопровода компании Colonial Pipeline, которая пострадала от хакерской атаки. Однако, по словам Байдена, Америка еще будет чувствовать последствия этой кибератаки.

Об этом речь шла на брифинге в Белом доме.

"Транспортировка топлива началась. Трубопровод уже сейчас работает в полную силу", - сказал президент США, добавив, что нормализация займет определенное время и все еще возможны некоторые задержки.

Как пояснил Байден, нужно время, чтобы топливо из Техаса дошло до восточного побережья США. Он надеется, что ситуация начнет нормализоваться уже в эти выходные.

"Процесс (нормализации - ред.) продолжится на следующей неделе", - отметил он.

Отметим, из-за проблем с поставками нефтепродуктов, которые возникли в результате кибератаки на Colonial Pipeline, в США начали заканчиваться запасы топлива на автозаправках. По данным агентства USA Today, в Шарлотте (Северная Каролина) топливо закончилось на 71% заправок, а в Атланте без топлива остались 59% АЗС.

Напомним, в субботу компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на нее, в связи с чем было решено прекратить работу трубопровода. Хакеры требовали выкуп за возобновление работы.

В причастности к кибератаке считают хакерскую группу из России, однако в Белом доме уверены, что официальная Москва не причастна к этому инциденту.

Добавим, сегодня компания Colonial Pipeline заявила о возобновлении работы после кибератаки. В то же время американское агентство Bloomberg рассказало, что Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире трубопровод Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден топливо кибератака
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным