На службу в обхід ТЦК. Як командири напряму мобілізуватимуть добровольців

Зауважимо, що нововведення базується на ухваленій урядом постанові. Її розробило Міністерство оборони України. Документ вносить зміни до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабміну № 560.

Згідно зі змінами, командири військових частин отримують повноваження:

видавати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до служби,

комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Але не кожна військова частина зможе мобілізувати добровольців напряму. Оскільки перелік в/ч, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.

Отже, тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення.

Військовозобов’язаний та резервіст, який виявив бажання проходити військову службу під час мобілізації у вибраній ним військовій частині, може направлятися на ВЛК для проходження медичного огляду командиром військової частини.

Така особа призивається на військову службу під час мобілізації, на особливий період на підставі власноруч написаної заяви на ім’я командира військової частини.

За результатами визначення ступеня придатності добровольця, за станом здоров’я та професійно-психологічного відбору, командир приймає рішення про призов.

Командир в/ч в строк не більше 7 днів надсилає на адресу ТЦК, за місцем військового обліку військовозобов’язаного або резервіста, витяг із наказу про його призов. На підставі витягу із наказу командира ТЦК знімає таку особу з військового обліку у зв’язку із призовом на військову службу.

Втім, у разі невідповідності вимогам щодо проходження військової служби за станом здоров’я або професійно-психологічним характеристикам командир військової частини може відмовити військовозобов’язаному, який подав відповідну заяву до вибраної ним військової частини.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ називали переваги відповідних змін. На думку військових це дозволить: