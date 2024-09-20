У Міноборони розповіли, скільки добровольців щомісяця долучаються до ЗСУ

До Збройних сил України через рекрутингові центри щомісяця долучаються в середньому 6,5 тисяч добровольців. В армії доступно понад 10 тисяч вакансій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як розповів уповноважений Міноборони Олексій Бежевець, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців.

Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.

Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Нацгвардію, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України та інші.

"У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами", - вкотре наголосили у Міноборони.