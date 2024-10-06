На службу в обход ТЦК. Как командиры напрямую будут мобилизовать добровольцев

Военным частям разрешили проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации. Следовательно, добровольцы смогут выбрать себе воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.
Подробнее об этом - читайте РБК-Украина в материале ниже.
Отметим, что нововведение базируется на принятом правительством постановлении. Его разработало Министерство обороны Украины. Документ вносит изменения в порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560.
Согласно изменениям, командиры воинских частей получают полномочия:
Но не каждая военная часть сможет мобилизовать добровольцев напрямую. Поскольку перечень в/ч, командиры которых могут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Итак, теперь командиры воинских частей могут лично без участия ТЦК отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремление.
Военнообязанный и резервист, изъявивший желание проходить военную службу во время мобилизации в выбранной им воинской части, может направляться на ВВК для прохождения медицинского осмотра командиром воинской части.
Такое лицо призывается военную службу во время мобилизации, в особый период на основании собственноручно написанном заявлении на имя командира воинской части.
По результатам определения степени годности добровольца, по состоянию здоровья и профессионально-психологического отбора, командир принимает решение о призыве.
Командир в/ч в срок, не превышающий более чем 7 дней присылает на адрес ТЦК, по месту воинского учета военнообязанного или резервиста, выписку из приказа о его призыве. На основании выписки из приказа командира ТЦК снимает такое лицо с военного учета в связи с призывом на военную службу.
Впрочем, в случае несоответствия требованиям по прохождению воинской службы по состоянию здоровья или профессионально-психологическим характеристикам командир воинской части может отказать военнообязанному, который подал соответствующее заявление выбранную им воинскую часть.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ называли преимущества соответствующих изменений. По мнению военных это позволит:
До этого в Силах обороны Украины уже была внедрена практика подбора воинскими частями необходимых им кадров через собственных рекрутеров. В такой системе заинтересованных военнообязанных сопровождают при прохождении ВВК, оформлении документов в ТЦК и СП и в учебных центрах.
Новое правительственное постановление, по мнению министра обороны Украины Рустема Умерова, позволит повысить качество рекрутинга и ускорить его.
По данным Минобороны, ежемесячно по всей стране в среднем рекрутируются 6500 добровольцев. Сейчас для украинцев открыто 10 тысяч вакансий в армии. Среди них: повара, ремонтники, юристы, операторы БПЛА, медики и т.д.
Рекрутироваться можно ко всем силам обороны, включая ВСУ, Нацгвардию, Службу безопасности, Государственную пограничную службу Украины и другие. Но если лицо уже получило мобилизационное распоряжение, то механизм рекрутинга не работает.
В ходе подготовки материала использовались: пресс-служба Министерства обороны Украины, Facebook-страница Генштаба ВСУ, постановление Кабинета министров Украины от 1 октября №1130.
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