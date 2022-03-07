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На службу в ГПСУ вернулся ветеран АТО, который в 2014 вывел из осады 150 пограничников

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 марта 2022 11:17
На службу в ГПСУ вернулся ветеран АТО, который в 2014 вывел из осады 150 пограничников Фото: на службу в ГПСУ вернулся легендарный полковник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На службу в ГПСУ вернулся полковник, который был участником боевых действий на востоке нашей страны. В августе 2014 году он вывез из окружения на участке луганского пограничного отряда 150 пограничников без всякой потери.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу ГПСУ.

В 2016 году полковник покинул службу, однако после вторжения России на территорию Украины решил вернуться.

Он обратился к российским мужчинам и военным, которые уже прибыли или планируют ехать в Украину.

"Я хотел бы обратиться на военнослужащих РФ, а также к мужчинам, которые сегодня взяли в руки оружие или планируют это сделать и желают ехать в Украину, чтобы убивать наших граждан. Мы мужчины Украины ни в коем случае не отговариваем вас это сделать. Наоборот мы приглашаем вас к себе в гости для того, чтобы вы на полную ощутили на себе все преимущества нашего гостеприимства. Сегодня десятки тысяч ваших сограждан стали счастливыми обладателями билета в одну сторону, кровь которых навечно останется на нашей земле. Мы вам этого никогда не простим", - заявил полковник.

Напомним, что в Украину прибыли первые добровольцы из Великобритании, которые будут воевать вместе с украинцами против российской армии.

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