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На службу в ДПСУ повернувся ветеран АТО, який у 2014 вивів з облоги 150 прикордонників

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Україна, Понеділок 07 березня 2022 11:17
На службу в ДПСУ повернувся ветеран АТО, який у 2014 вивів з облоги 150 прикордонників Фото: на службу в ДПСУ повернувся легендарний полковник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На службу в ДПСУ повернувся полковник, який був учасником бойових дій на сході нашої країни. У серпні 2014 році він вивіз з оточення на ділянці луганського прикордонного загону 150 прикордонників без жодної втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу ДПСУ.

У 2016 році полковник покинув службу, проте після вторгнення Росії на територію України вирішив повернутися.

Він звернувся до російських чоловіків та військових, які вже прибули чи планують їхати в Україну.

"Я хотів би звернутися на військовослужбовців РФ, а також до чоловіків, які сьогодні взяли до рук зброю чи планують це зробити і бажають їхати в Україну, щоб убивати наших громадян. Ми чоловіки України ні в якому разі не відмовляємо вас це зробити. Навпаки ми запрошуємо вас до себе в гості для того, щоб ви на повну відчули на собі всі переваги нашої гостинності. Сьогодні десятки тисяч ваших співгромадян стали щасливими власниками квитка в одну сторону, кров яких навічно залишиться на нашій землі. Ми вам цього ніколи не пробачимо", - заявив полковник.

Нагадаємо, що в Україну прибули перші добровольці з Великобританії, які будуть воювати разом з українцями проти російської армії.

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