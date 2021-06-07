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Apple может открыть прямое представительство в Киеве в этом году

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 09:46
Apple может открыть прямое представительство в Киеве в этом году Фото: глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин встречался с представителями компании Apple. Компания планирует открыть прямое представительство в Киеве в этом году.

Об этом Рябикин заявил в интервью изданию "Бабель".

По его словам, у компании много таможенных вопросов.

"Оказывается, есть два типа телефонов: одни для продажи, другие для сервисных центров - эти телефоны дают взамен сломанных. Но когда такой телефон пересекает границу Украины, для нас он ровно такой же, как другие, хотя на самом деле - не такой", - объяснил он.

Отметим, в марте американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Основная часть раздела пока доступна только на английском, однако остальное - уже представлено на украинском языке.

Напомним, 20 апреля Apple представила несколько новинок. У компании не анонсировали, какие именно гаджеты покажут на первой в этом году презентации под названием Spring Loaded.

Ранее сообщалось, что Международная организация авиаперевозок разрабатывает цифровой проездной для проверки результатов тестов на COVID-19 и сертификатов на вакцины на платформе Apple.

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