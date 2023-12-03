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Служба 112 запрацювала вже в п'яти областях України: навіщо вона треба

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Від початку грудня в п'яти регіонах України почала свою роботу служба 112. Зокрема виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Міністр пояснив, що запровадження єдиного номера 112 дозволить значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилить комунікацію між підрозділами.

"Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами", - пояснив Клименко.

Глава міністерства додав, що вже наступного року Україна планує запустити службу 112 у Дніпрі та Одесі.

"І викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України", - додав Клименко.

Служба 112 в Україні

Нагадаємо, У Києві служба 112 розпочала роботу ще з 7 липня.

Клименко тоді розповідав, що операторам служб надходять дзвінки від громадян, а потім запити перенаправляють до необхідних підрозділів залежно від конкретної ситуації.

Він пояснив, що 112 - це єдиний номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104. Це дозволяє не витрачати час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

До того ж служба 112 пристосована для людей з порушенням слуху чи мови, адже щоденно там працюють перекладачі жестової мови.

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