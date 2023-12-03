Служба 112 заработала уже в пяти областях Украины: зачем она нужна

Министр пояснил, что введение единого номера 112 позволит значительно ускорить процесс соединения с экстренной службой и усилит коммуникацию между подразделениями.

"Операторы Службы, которые работают во Львове, владеют английским, польским, чешским и турецким языками", - пояснил Клименко.

Глава министерства добавил, что уже в следующем году Украина планирует запустить службу 112 в Днепре и Одессе.

"И вызвать спасателей, полицейских, медиков или работников газовой службы по единому номеру можно будет из любого региона Украины", - добавил Клименко.

Служба 112 в Украине

Напомним, В Киеве служба 112 начала работу еще с 7 июля.

Клименко тогда рассказывал, что операторам служб поступают звонки от граждан, а затем запросы перенаправляются в необходимые подразделения в зависимости от конкретной ситуации.

Он пояснил, что 112 - это единый номер для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Он используется в качестве альтернативы горячим линиям 101, 102, 103 и 104. Это позволяет не тратить время на то, чтобы звонить по телефону в каждую службу отдельно.

К тому же, служба 112 приспособлена для людей с нарушением слуха или речи, ведь ежедневно там работают переводчики жестового языка.

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