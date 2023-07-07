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У Києві запрацював єдиний номер для виклику всіх екстрених служб

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Київ, П'ятниця 07 липня 2023 17:27
У Києві запрацював єдиний номер для виклику всіх екстрених служб Фото: у Києві запрацював єдиний номер для виклику всіх екстрених служб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві почала повноцінно працювати служба 112. Її послугами мешканці столиці можуть скористатися у разі будь-якої надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

"МВС повноцінно запровадило службу 112 у Києві - єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 вже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю", - написав міністр.

Він зазначив, що до операторів служби надходять дзвінки від громадян, а потім запити перенаправляють до необхідних підрозділів залежно від конкретної ситуації.

У службі 112 працюють оператори, які володіють мовою жестів. Вони можуть спілкуватися за допомогою відеозв'язку - для цього необхідно надіслати SMS-повідомлення на номер 112 та чекати на з'єднання.

Клименко наголосив, що зараз службу планують запустити у всіх містах-мільйонниках, а потім - по всій території держави.

Нагадаємо, закон про створення службі 112 в Україні ухвалили ще восени минулого року.

Зокрема, згідно з документом, служба 112 отримає доступ до інформації про місцезнаходження абонента.

З деталями закону можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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