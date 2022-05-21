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Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука

Новина українською →
Москва, Суббота 21 мая 2022 20:02
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука Фото: Виктор Медведчук (ssu gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинских военных из мариупольской "Азовстали" могут обменять на нардепа Виктора Медведчука. Москва изучит такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР (Либерально-демократическая партия России - ред.), а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил депутат Госдумы и переговорщик от России Леонид Слуцкий.

Напомним, накануне Слуцкий заявил о планах российской стороны решить задачи по обмену пленными с Украиной.

Отметим, накануне в Госдуме предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен.

Как сообщало РБК-Украина, о задержании Медведчука (кума Путина) стало известно 12 апреля. Нардеп подозревается в государственной измене. Спустя почти неделю после ареста он попросил президентов Украины и России обменять его на украинских военных, но тогда российская сторона отказалась.

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