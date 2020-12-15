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Слушания в антикоррупционном комитете Рады: доказательств по делу "Роттердам+" нет

Киев, Вторник 15 декабря 2020 18:55
Слушания в антикоррупционном комитете Рады: доказательств по делу "Роттердам+" нет
Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам+".

Об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко во время выступления в комитете Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

"Доказательств для составления обвиняемых актов нет. Нет четкого установления ущерба в уголовном производстве, соответственно мною вынесено постановление о закрытии дела", - отметил Виталий Пономаренко.

Прокурор подчеркнул, что следствие не смогло установить также и потерпевших в данном уголовном производстве.

"Оснований для заявления гражданского иска нет", - подчеркнул прокурор.

Напомним, 17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные по 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

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Новости Украины Политика Роттердам+НАБУСАП

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