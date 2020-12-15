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Слухання в антикорупційному комітеті Ради: доказів у справі "Роттердам+" немає

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 18:55
Слухання в антикорупційному комітеті Ради: доказів у справі "Роттердам+" немає
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Досудове розслідування не змогло встановити жодних збитків від дії формули "Роттердам+".

Про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час виступу в комітеті Верховної ради з питань антикорупційної політики.

"Доказів для складання обвинувачених актів немає. Немає чіткого встановлення збитків в кримінальному провадженні, відповідно мною винесено постанову про закриття справи", - зазначив Віталій Пономаренко.

Прокурор наголосив, що слідство не змогло встановити також і потерпілих в даному кримінальному провадженні.

"Підстав для заявлення цивільного позову немає", - наголосив прокурор.

Нагадаємо, 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". З 17 листопада це рішення вступило в законну силу і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

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