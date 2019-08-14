От "Слуги народа" требуют пропорционального распределения комитетов

Партия "Европейская солидарность" уверена, что партия большинства "Слуга народа" должна неукоснительно соблюдать требования закона "О регламенте Верховной рады Украины" и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день партия "Слуга народа" не направляла в другие политические силы предложения относительно коалиции в парламенте, можно сделать вывод, что она планирует создать однопартийное большинство в Верховной раде девятого созыва. Это первый случай в истории Украины, когда одна партия может взять на себя полную ответственность за формирование парламентского большинства, и именно поэтому ради обеспечения эффективной работы парламента важно четко соблюдать регламент и принципы профессионализма", - говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

В партии также предложили четырех кандидатов, которые могли бы возглавить такие комитеты: