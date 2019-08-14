Від "Слуги народу" вимагають пропорційного розподілу комітетів

Партія "Європейська солідарність" переконана, що партія більшості "Слуга народу" має неухильно дотримуватись вимоги закону "Про регламент Верховної ради України" та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Зважаючи на те, що на сьогоднішній день партія "Слуга народу" не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній раді дев’ятого скликання. Це є перший випадок в історії Україна, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому заради забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту та принципів професіоналізму", - йдеться у заяві партії "Європейська солідарність".

У партії також запропонували чотирьох кандидатів, які б могли очолити такі комітети: