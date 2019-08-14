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Від "Слуги народу" вимагають пропорційного розподілу комітетів

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"Євросолідарність" запропонувала кандидатів, які б могли очолити 4 комітети

Партія "Європейська солідарність" переконана, що партія більшості "Слуга народу" має неухильно дотримуватись вимоги закону "Про регламент Верховної ради України" та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Зважаючи на те, що на сьогоднішній день партія "Слуга народу" не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній раді дев’ятого скликання. Це є перший випадок в історії Україна, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому заради забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту та принципів професіоналізму", - йдеться у заяві партії "Європейська солідарність".

У партії також запропонували чотирьох кандидатів, які б могли очолити такі комітети:

  • з питань національної безпеки і оборони - Михайло Забродський;
  • з питань європейської інтеграції - Іванна Климпуш-Цинцадзе;
  • з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України - Олег Синютка;
  • у справах ветеранів та осіб з інвалідністю - Яна Зінкевич.
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