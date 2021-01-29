"Слуги народа" рассказали, кто получит компенсацию затрат на электричество

Верховная рада поддержала выплату компенсаций для помещений с электрообогревом на общую сумму 1,4 млрд грн. Выплаты начнутся уже в январе.

Об этом рассказал инициатор законопроекта 4672, председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Рядовые потребители не почувствуют роста тарифов, потому что компенсация состоится на уровне поставщика электроэнергии. Приняв этот закон сегодня, мы урегулируем проблему за январь, февраль и за весь текущий отопительный период", - рассказал Герус.

Компенсацию смогут получить граждане, которые пользуются электроотоплением. То есть проживают в домах, оборудованных электроотопительными установками, многоквартирных домах без газа или без централизованного теплоснабжения.

Также выплата компенсаций предусмотрена для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.

Еще одно условие - по состоянию на 31 декабря 2020 года такие потребители должны иметь сниженный тариф на электрическую энергию.

Средства будут направляться непосредственно поставщику услуг. Дальше - их будут зачислять на лицевые счета потребителей как частичную оплату. Платежки будут приходить уже с учетом компенсации от государства.

Поэтому потребители не почувствуют дополнительной финансовой нагрузки из-за повышения цен на электроэнергию, отмечает Герус.

"Особое значение этот законопроект имеет для городов, которые полностью перешли на электроотопление: Марганец, Никополь, Покров и другие, а также для прифронтовой зоны, где много населенных пунктов на электроотоплении", - рассказывает депутат.

ВР предоставила разрешение председателю парламента Дмитрию Разумкова безотлагательно подписать законопроект № 4672 и направить его на подпись президенту.

В среду на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что компенсации для граждан с электроотоплением - это один из 8 шагов правительственной стратегии с преодолением тарифного кризиса и создание справедливых правил на рынке газа.

"Важно, что это будет касаться не только украинцев, которые имеют электроотопление, а и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Подчеркиваю, что людям не нужно будет куда-то ходить и носить справки. Такие компенсации будут автоматические", - подчеркнул премьер.

Он также сообщил, что всего на субсидии в этом году выделено 36,6 млрд грн. И подчеркнул, что все обязательства государства по льготам и субсидиям перед людьми обязательно будут выполнены.

Чтобы защитить украинцев от тарифных колебаний, 28 января Верховная рада рекомендовала Кабинету министров принять безотлагательные меры. В частности, рассмотреть возможность:

ввести государственное регулирование тарифов и установить верхнюю границу тарифов на отопление, горячую воду, электричество и газ;

вернуть льготный тариф на электричество в объеме до 100 квт/час. в месяц;

установить отдельный тариф на электричество при потреблении до 3 тыс. кВт/ч. на месяц для домов с отопительными электроустановками и негазифицированных домов;

установить льготы на электрическую энергию для тех, кто проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций, детским домам семейного типа.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечение граждан субсидиями 29 января. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.