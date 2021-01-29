"Слуги народу" розповіли, хто отримає компенсацію витрат на електрику

Верховна рада підтримала виплату компенсацій для помешкань з електроопаленням на загальну суму 1,4 млрд грн. Виплати почнуться вже в січні.

Про це розповів ініціатор законопроекту 4672, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Пересічні споживачі не відчують зростання тарифів, тому що компенсація відбудеться на рівні постачальника електроенергії. Ухваливши цей закон сьогодні, ми врегулюємо проблему за січень, лютий і за весь поточний опалювальний період", - розповів Герус.

Компенсацію зможуть отримати громадяни, які користуються електроопаленням. Тобто проживають у будинках, обладнаних електроопалювальними установками, багатоквартирних будинках без газу або без централізованого теплопостачання.

Також виплата компенсацій передбачена для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Ще одна умова - станом на 31 грудня 2020 року такі споживачі повинні мати знижений тариф на електричну енергію.

Кошти спрямовуватимуть безпосередньо постачальнику послуг. Далі - їх будуть зараховувати на особові рахунки споживачів як часткову оплату. Платіжки приходитимуть уже з урахуванням компенсації від держави.

Тож споживачі не відчують додаткового фінансового навантаження через підвищення цін на електроенергію, зазначає Герус.

"Особливе значення цей законопроєкт має для міст, які повністю перейшли на електроопалення: Марганець, Нікополь, Покров та інші, а також для прифронтової зони, де багато населених пунктів на електроопаленні", - розповідає депутат.

ВР надала дозвіл голові парламенту Дмитру Разумкову невідкладно підписати законопроект № 4672 та направити його на підпис президенту.

У середу на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що компенсації для громадян з електроопаленням - це один із 8 кроків урядової стратегії з подолання тарифної кризи та створення справедливих правил на ринку газу.

"Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні", - наголосив прем’єр.

Він також повідомив, що загалом на субсидії цьогоріч виділено 36,6 млрд грн. І наголосив, що всі зобов’язання держави по пільгах і субсидіях перед людьми обов’язково будуть виконані.

Щоб захистити українців від тарифних коливань, 28 січня Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів. Зокрема, розглянути можливість:

запровадити державне регулювання тарифів та встановити верхню межу для тарифів на опалення, гарячу воду, електрику та газ;

повернути пільговий тариф на електрику в обсязі до 100 квт/год. на місяць;

встановити окремий тариф на електрику за споживання до 3 тис. кВт/год. на місяць для будинків з опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків;

встановити пільги на електричну енергію для тих, хто проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, дитячим будинкам сімейного типу.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на цей рік для забезпечення громадян субсидіями 29 січня. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4672.