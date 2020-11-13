"Слуги народа" рассказали, как будут работать в местных советах

Фото: Александр Корниенко (пресс-служба)

Партия "Слуга народа" на выборах взяла наибольшее количество мандатов и на местном уровне будет иметь представительство в каждом регионе страны. В ближайшее время СН сконцентрируется на победе во втором туре выборов городских голов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил председатель партии Александр Корниенко.

По его словам, по меньшей мере трое кандидатов от "Слуги народа" имеют шансы на избрание: это Виктор Щадей в Ужгороде, Сергей Иващенко в Полтаве и Дмитрий Шевчик в Кривом Роге.

Следующим шагом станет формирование местных советов. По законодательству, формальное создание коалиций в местных советах не предвидится. Однако в "Слуге народа" планируют объединяться с другими политсилами ради принятия важных для общества решений.

При этом, подчеркивает Корниенко, объединения будут ситуативными. "Слуги народа" не будут поддерживать решения, которые противоречат ценностям партии, и будут выступать против политизации местных советов.

"Местная власть должна заниматься местными проблемами и заботиться о благосостоянии жителей общин. Именно для этого, а не для политических игр, мы привели представителей "Слуги народа" в каждый регион страны. Поэтому мы будем выступать решительно против, если местные советы будут пытаться вмешиваться в политические процессы и прибегать к неконструктивным политическим заявлениям вместо реальной работы на местах", - отметил Корниенко.

Глава партии также надеется, что после выборов градус искусственного противостояния между городами и центром наконец спадет. Поэтому местная и центральная власти смогут совместно работать для развития общин.

"Представители "Слуги народа" в регионах будут обеспечивать единство нашей команды на национальном уровне. Это и президент, и парламент, и Кабинет министров, и местные органы власти. Теперь каждую общину слышат на самом высоком уровне", - рассказал Корниенко.

Среди других ближайших планов Корниенко называет принятие бюджетов местных общин. Благодаря законопроекту №3614, принятом в сентябре парламентом во втором чтении, в следующем году общины перейдут на прямые межбюджетные отношения с государством. В бюджеты местных советов будет направлено около 500 миллиардов гривен.

Кроме того, проектом Государственного бюджета на 2021 год планируется дополнительно выделить 7,4 млрд грн на социально-экономическое развитие общин и территорий.

"Депутаты от "Слуги народа" будут настаивать, чтобы эти деньги использовали на действительно стратегические изменения в общинах - в частности, в сфере здравоохранения, образования и местной инфраструктуры", - рассказал председатель партии.

По предварительным данным параллельного подсчета голосов, "Слуга народа" будет иметь 6093 депутатских мандатов в советах всех уровней и 223 местных глав. В ряде областей партия сформирует монобольшинство в местных советах.

И даже там, где большинство будут иметь местные микропартии, "Слуга народа" будет иметь влияние на принятие решений и контролировать бюджетные расходы и коммунальные предприятия, заверил Корниенко.

"Представители "Слуги народа" не будут воровать и не давать воровать. Это неизменный принцип нашей партии и всей команды президента. А если кто-то из наших депутатов или местных голов окажется недобросовестным - мы будем требовать для него справедливого наказания. Потому что перед законом все равны и никто не имеет "иммунитета" от преследований за коррупцию. Мы доказываем это не словами, а действиями", - подчеркнул Александр Корниенко.

Напомним, 10 ноября новоизбранного от "Слуги народа" председателя Воловецкой ОТГ на Закарпатье Михаила Попелича задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

В политсиле сразу же заявили, что ожидают расследования и справедливого приговора за возможные преступления. И подчеркнули, что наказание для всех, кто попытается наживаться на бюджетных ресурсах, будет неотвратимым.