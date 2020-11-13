"Слуги народу" розповіли, як працюватимуть в місцевих радах

Фото: Олександр Корнієнко (прес-служба)

Партія "Слуга народу" на виборах взяла найбільшу кількість мандатів і на місцевому рівні матиме представництво в кожному регіоні країни. Найближчим часом політсила сконцентрується на перемозі в другому турі виборів міських голів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова партії Олександр Корнієнко.

За його слоами, щонайменше троє кандидатів від "Слуги народу" мають шанси на обрання: це Віктор Щадей в Ужгороді, Сергій Іващенко в Полтаві та Дмитро Шевчик у Кривому Розі.

Наступним кроком стане формування місцевих рад. За законодавством, формальне створення коаліцій у місцевих радах не передбачається. Однак у "Слузі народу" планують об’єднуватися з іншими політсилами задля ухвалення важливих для громади рішень.

При цьому, підкреслює Корнієнко, об’єднання будуть ситуативними. "Слуги народу" не підтримуватимуть рішення, які суперечать цінностям партії, та виступатимуть проти політизації місцевих рад.

"Місцева влада має займатися місцевими проблемами й дбати про добробут жителів громад. Саме для цього, а не для політичних ігор, ми привели представників "Слуги народу" в кожен регіон країни. Тому ми виступатимемо рішуче проти, якщо місцеві ради будуть намагатися втручатися у політичні процеси та вдаватися до неконструктивних політичних заяв замість реальної роботи на місцях", - наголосив Корнієнко.

Очільник партії також сподівається, що після виборів градус штучного протистояння між містами та центром нарешті спаде. Тож місцева та центральна влада зможуть спільно працювати для розвитку громад.

"Представники "Слуги народу" в регіонах будуть забезпечувати єдність нашої команди на національному рівні. Це і президент, і парламент, і Кабінет міністрів, і місцеві органи влади. Тепер кожну громаду чутимуть на найвищому рівні", - розповів Корнієнко.

Серед інших найближчих планів Корнієнко називає ухвалення бюджетів місцевих громад. Завдяки законопроекту № 3614, ухваленому у вересні парламентом у другому читанні, наступного року громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою. До бюджетів місцевих рад буде спрямовано близько 500 мільярдів гривень.

Крім того, проектом Державного бюджету на 2021 рік планується додатково виділити 7,4 млрд грн на соціально-економічний розвиток громад і територій.

"Депутати від "Слуги народу" наполягатимуть, щоб ці гроші використали на дійсно стратегічні зміни в громадах - зокрема, у сфері охорони здоров‘я, освіти та місцевої інфраструктури", - розповів голова партії.

За попередніми даними паралельного підрахунку голосів, "Слуга народу" матиме 6093 депутатських мандатів у радах всіх рівнів та 223 місцевих голів. У низці областей політсила сформує монобільшість у місцевих радах.

Та навіть там, де більшість матимуть місцеві мікропартії, "Слуга народу" матиме вплив на ухвалення рішень та контролюватиме бюджетні видатки і комунальні підприємства, запевнив Корнієнко.

"Представники "Слуги народу" не крастимуть і не даватимуть красти. Це незмінний принцип нашої партії та усієї команди президента. А якщо хтось із наших депутатів чи місцевих голів виявиться недобросовісним - ми вимагатимемо для нього справедливого покарання. Бо перед законом усі рівні і ніхто не має "імунітету" від переслідувань за корупцію. Ми доводимо це не словами, а діями", - підкреслив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, 10 листопада новообраного від "Слуги народу" голову Воловецької ОТГ на Закарпатті Михайла Попелича затримали за підозрою у вимаганні хабаря.

У політсилі відразу ж заявили, що очікують розслідування та справедливого вироку за можливі злочини. Та підкреслили, що покарання для всіх, хто спробує наживатися на бюджетних ресурсах, буде невідворотнім.