"Слуги народа" поддержали запрет продажи земли иностранцам до референдума

Во время заседание фракции "Слуга народа" вечером 16 декабря были обсуждены параметры функционирования рынка земли после открытия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя фракции Евгению Кравчук в Facebook.

Она сообщила, что заседание проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. По словам Кравчук, разговоров об отсутствии необходимости рынка земли во фракции нет.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики завершает формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала Кравчук.

Также она отметила, что порог концентрации земли в одних руках будет значительно уменьшен.

"Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - написала Кравчук.

Кроме того, она анонсировала воплощение "специальных предохранителей", которые бы исключили спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка. Однако не сказала, о чем именно идет речь.

"Также нужна модель, которая сделает невозможным изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель. Потому что после открытия рынка мы рассчитываем на бум сельскохозяйственного производства, а не строительства автосалонов и супермаркетов", - добавила Кравчук.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 декабря, на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждать размер концентрации земли для продажи в одни руки.

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