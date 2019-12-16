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В Кабмине рассказали об окончательном варианте земельной реформы

Новости » Политика     16.12.2019 - 13:45
В Кабмине рассказали об окончательном варианте земельной реформы
Фото: Алексей Мушак (РБК-Украина)

Голосование во втором чтении возможно на этой неделе

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал, какой будет финальная версия земельной реформы, за которую будут предлагать депутатам проголосовать в Верховной раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мушака.

Он сообщил, что к будущему рынку ни в коем случае не будут допущены иностранцы.

"Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, потому что, не смотря на бенефициаров украинцев, имеющих иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума", - написал Мушак.

Кроме того, Концентрацию земли с 200 тыс. га в одних руках уменьшат от 5 до 50 тыс. га. Но окончательного решения еще не принято.

Перепродажа земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами, чтобы исключить спекулятивные операции.

Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%.

"Учитывая прогнозируемые снижение учетной ставки до 10%, это будет означать, что 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 года хватит по голову. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки", - добавил Мушак.

Также он вспомнил ночное нападение на нардепа в Сумской области и заявил, что голосование по рынку земли должно состояться на текущей неделе.

"В противном случае до января такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают", - сказал Мушак.

В Кабмине рассказали об окончательном варианте земельной реформы

Ранее сообщалось, что Верховная рада может начать рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря, если профильный комитет успеет рассмотреть законопроект.

РБК-Украина писало, что за большое количество поправок законопроект "Об обороте земли", которым предусматривается открытие рынка земли в Украине, могут не успеть принять во втором чтении в последнюю пленарную неделю декабря.

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