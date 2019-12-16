"Слуга народа" обсудит размер концентрации земли для продажи в одни руки

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Арахамии, обсуждаются объемы в 50, 20, 10 и 5 тысяч гектаров

В понедельник, 16 декабря, на заседании фракции "Слуга народа" будет обсуждать размер концентрации земли для продажи в одни руки. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, основными вопросами открытия рынка земли является вопрос продажи земли иностранцам только после проведения референдума и объемы концентрации земельных угодий.

"Есть вопрос концентрации. В законопроекте есть 200 тысяч гектар. Уже мы общаемся о 50-ти, которые возможно, еще больше уменьшат. Возможно там 20, 10 или 5. Мы сегодня на фракции, в частности, будем об этом и говорить. То есть, это два крупнейших вопроса, которые фактически создают беспокойство. Сейчас мы видим, что если мы эти вопросы проработаем, больше нет никакой причины, почему мы должны лишать 7 млн украинцев права свободно распоряжаться своей собственностью", - заявил Арахамия.

Напомним, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что Рада может начать рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении 20 декабря, если профильный комитет успеет рассмотреть законопроект.

В Раде также предполагают, что из-за обилия поправок законопроект "Об обращении земли", которым предусматривается открытие рынка земли в Украине, могут не успеть принять во втором чтении в последнюю пленарную неделю декабря.

Как писало РБК-Украина, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал, какой будет финальная версия земельной реформы, за которую будут предлагать проголосовать нардепам. По его словам, к будущему рынку ни в коем случае не будут допущены иностранцы.