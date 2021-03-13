ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Слуги народа" откроют всеукраинскую приемную: как будет работать

Новина українською → Киев, Суббота 13 марта 2021 16:02
"Слуги народа" откроют всеукраинскую приемную: как будет работать Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Киеве откроется Всеукраинская приемная партии "Слуга народа". Она находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии Александр Корниенко.

Она будет работать с украинскими избирателями по всем вопросам. Один или два дня в неделю будет проходить прием местных депутатов.

"Я думаю, что с понедельника-вторника (15-16 марта - ред.) в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен", - сказал Корниенко

Приемная будет работать с 10:00 до 18.00. Проектом будет руководить Секретариат партии. Корниенко также заявил, что работникам приемной будут платить "рыночную зарплату".

Напомним, партия "Слуга народа" изменила структуру. Политический совет возглавил глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия.

Также были избраны четыре заместителя Арахамии: Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук. Секретарем стал Анатолий Остапенко. Еще восемь заместителей изберут на следующих заседаниях. Общее количество членов Политсовета должно быть 73 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия партия Слуга народа
NEWS
"Слуга народа" изменила структуру партии: кто возглавляет новые органы
"Слуга народа" изменила структуру партии: кто возглавляет новые органы
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации