"Слуги народу" відкриють всеукраїнську приймальню: як буде працювати

У Києві відкриється Всеукраїнська приймальня партії "Слуга народу". Вона знаходиться в конгрессно-виставковому центрі "Парковий".

Про це в ході брифінгу повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

Вона цілодобово буде працювати з українськими виборцями з усіх питань. Один або два дні буде проходити зустріч місцевих депутатів.

"Я думаю, що з понеділка-вівторка (15-16 березня - ред.) в "Парковому" відкриється всеукраїнська приймальня партії "Слуга народу", буде окремий міні-сайт цьому присвячений", - сказав Корнієнко

Приймальня буде працювати з 10:00 до 18.00. Проектом буде керувати Секретаріат партії. Корнієнко також заявив, що працівникам приймальні будуть платити "ринкову зарплату".