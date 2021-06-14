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Может ли от "Слуги народа" отделиться новая партия: ответ Корниенко

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 09:41
Может ли от "Слуги народа" отделиться новая партия: ответ Корниенко Фото: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии. Только в случае, если у электората будет запрос на другую, ту, что отличается от СН, платформу.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, украинцы понимают, когда им что-то "втюхивают" политтехнологи то ли со стороны власти, то ли со стороны олигархов. И эта партия сможет появиться только в том случае, если они сами этого захотят.

"Могут ли в нем (новом проекте, - ред.) принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве", - заявил он.

Корниенко считает, что депутаты фракции, которые в будущем не видят себя в политике, они себе строят одну траекторию. А те, кто видит себя дальше со "Слугой народа" и вместе с президентом, сейчас активно работают над партийным строительством и развитием региональных структур.

"С теми, у кого в голове своя картина мира, как у Евгения Шевченко, мы просто на каком-то этапе расходимся, и он дальше идет своей дорогой, а мы - своей", - сообщил он.

Отметим, нардепа Евгения Шевченко исключили из СН после того, как он самостоятельно решил поехать к непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко с "официальным" визитом.

Напомним, вышел новый рейтинг партий. Если бы выборы в Верховную раду Украины проходили в первой декаде июня 2021 года, то партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" набрали бы примерно одинаковую поддержку избирателей.

Согласно предварительному опросу КМИС, 5%-ый барьер в Верховную Раду могли бы преодолеть семь партий.

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