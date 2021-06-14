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Чи може від "Слуги народу" відділитись нова партія: відповідь Корнієнка

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 09:41
Чи може від "Слуги народу" відділитись нова партія: відповідь Корнієнка Фото: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У "Слузі народу" допустили можливість відділення від СН ще однієї партії. Тільки у випадку, якщо у електорату буде запит на іншу, відмінну від СН, платформу.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, українці розуміють, коли їм щось "втюхують" політтехнологи чи то з боку влади, чи то з боку олігархів. І ця партія зможе з'явитись лише у тому випадку, якщо вони самі цього захочуть.

"Чи можуть у ньому (новому проекті, - ред.) взяти участь колишні депутати "Слуги народу"? Так, можуть, вони ж не в пожиттєвому рабстві", - заявив він.

Корнієнко вважає, що депутати фракції, які в майбутньому не бачать себе в політиці, вони собі вибудовують одну траєкторію. А ті, хто бачить себе далі зі "Слугою народу" і разом з президентом, зараз активно працюють з над партійним будівництвом і розвитком регіональних структур.

"З тими, у кого в голові своя картина світу, як у Євгенія Шевченка, ми просто на якомусь етапі розходимося, і він далі іде своєю дорогою, а ми - своєю", - повідомив він.

Зазначимо, нардепа Євгенія Шевченка виключили з СН після того, як він самостійно вирішив поїхати до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з "офіційним" візитом.

Нагадаємо, вийшов новий рейтинг партій. Якби вибори до Верховної ради України проходили в першій декаді червня 2021 року, то партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" набрали б приблизно однакову підтримку виборців.

Згідно з попереднім опитуванням КМІС, 5%-ий бар'єр до Верховної ради могли б подолати сім партій.

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