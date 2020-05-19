В "Слуге народа" заявили, что законом "О медиа" не предусматривается наказание за сообщения в соцсетях

Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Законопроект "О медиа" существенно отличаться от первоначального варианта

Законопроект № 2693 "О медиа" не будет предусматривать никаких преследований за частные сообщения в социальных сетях. При этом отмечается, что "популярные блогеры" в Facebook не будут приравниваться к средствам массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

По ее словам, большинство действующих законов в сфере коммуникаций - родом из 90-х.

"Когда писался закон "Об информационных агентствах", в Украине еще не было ни одного интернет-СМИ. Сейчас впервые в истории Украины будет урегулирована деятельность онлайн-медиа. Это (принятие закона - ред.) позволит эффективно бороться с информационными атаками государства-агрессора. Но еще раз подчеркну: не будет никаких ограничений свободы онлайн-медиа! И тем более никаких преследований за частные сообщения в соцсетях", - отметила она.

Она также добавила, что законопроект "О медиа" существенно отличаться от первоначального варианта.

"Мы провели десятки обсуждений с экспертами и международными партнерами. Аккумулировали поправки, учитывающие позиции всех причастных. Поправки, в частности, касающихся приведения украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС", - добавила Кравчук.

При этом она отметила, что законопроект разработан для имплементации Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслуг, а не для подавления свободы слова.

"Мы вводим правила, которые уже доказали свою эффективность в Европе. Более того, принятие закона является обязательством Украины перед Советом Европы, которая как раз и следит за соблюдением прав человека"- уточнила Кравчук.

Напомним, 19 мая Верховная рада отправила на повторное первое чтение в комитет проект закона "О медиа". За это проголосовали 278 парламентариев.

Кроме того, комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект №2693 "О медиа" таким, что не содержит коррупционных рисков.

Автор: Валерия Мрачковская