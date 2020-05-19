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Закон про медіа не передбачає покарання за повідомлення у соцмережах, - нардеп

Новини » Політика     19.05.2020 - 19:06
Закон про медіа не передбачає покарання за повідомлення у соцмережах, - нардеп
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Законопроект "Про медіа" суттєво відрізнятиметься від початкового варіанта

Законопроект № 2693 "Про медіа" не передбачатиме жодних переслідувань за приватні повідомлення в соціальних мережах. При цьому наголошується, що "популярні блогери" в Facebook не будуть прирівнюватися до засобів масової інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, більшість чинних законів у сфері комунікацій - родом з 90-х.

"Коли писався закон "Про інформаційні агенства", в Україні ще не було жодного інтернет-ЗМІ. Зараз вперше в історії України буде врегульована діяльність онлайн-медіа. Це (ухвалення закону - ред.) дозволить ефективно боротися з інформаційними атаками держави-агресора. Але ще раз підкреслю: не буде ніяких обмежень свободи онлайн-медіа! І тим більше ніяких переслідувань за приватні повідомлення в соцмережах", - зазначила вона.

Вона також додала, що законопроект "Про медіа" суттєво відрізнятиметься від початкового варіанта.

"Ми провели десятки обговорення з експертами та міжнародними партнерами. Акумулювали поправки, що враховують позиції всіх причетних. Поправки, зокрема, що стосуються приведення українського законодавства у відповідність з нормами ЄС", - додала Кравчук.

При цьому вона зазначила, що законопроект розроблений для імплементації Директиви ЄС про аудіовізуальних медіапослуг, а не для придушення свободи слова.

"Ми вводимо правила, які вже довели свою ефективність в Європі. Більш того, прийняття закону є зобов'язанням України перед Радою Європи, яка якраз і стежить за дотриманням прав людини", - уточнила Кравчук.

Нагадаємо, 19 травня Верховна рада відправила на повторне перше читання в комітет проект закону "Про медіа". За це проголосували 278 парламентарів.

Крім того, комітет з питань антикорупційної політики визнав законопроект №2693 "Про медіа" таким, що

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України медиаВерховна Рада
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