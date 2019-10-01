Выборы в Киеве 8 декабря маловероятны, - Корниенко

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проведение местных выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, но допустил, что они могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Корниенко агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, в случае принятия законопроекта о столице, предложенным нардепами от "Слуги народа", нужно будет объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно.

"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще. Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", - сказал Корниенко.

Он отметил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней. В этом случае парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии, состав которой еще не сформирован, незамедлительно их объявить.

При этом Корниенко заявил, что выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной.

Отметим, в случае принятия закона о столице, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года. Согласно законопроекту, районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

Также РБК-Украина сообщало, что комитет Рады 1 окбятря принял решение по закону о столице. Члены комитета рассмотрели один основной и три альтернативных законпроекта о столице.