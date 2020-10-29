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В "Слуге народа" заявили о планах заменить некоторых глав ОГА

Автор: Инна Собора

В некоторых областях готовятся замены председателей областных государственных администраций (ОГА). Сейчас уже есть проекты кадровых решений.

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Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Право на власть".

По его словам, кадровые изменения будут касаться тех областей, где руководители не продемонстрировали за год никаких изменений.

"Есть проекты кадровых решений (относительно председателей ОГА, - ред.), и вскоре они будут обнародованы", - сказал Корниенко.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации.

Ранее правительство согласовало увольнение председателя Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этого поста.

РБК-Украина писало, в каких городах пройдут вторые туры местных выборов.

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