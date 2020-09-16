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Кабмин согласовал увольнение главы Черниговской ОГА

Киев, Среда 16 сентября 2020 16:02
Кабмин согласовал увольнение главы Черниговской ОГА
Фото: Андрей Прокопенко (facebook.com andrey prokopenko)
Автор: Андрей Козловский

Кабинет министров согласовал увольнение председателя Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этой должности. Правительство утвердило соответствующий указ президенту на своем заседании в среду.

Об этом сообщил представитель Верховной рады в Кабмине Василий Мокан в Telegram.

По его словам, увольнение происходит по соглашению сторон.

Отметим, 12 сентября Прокопенко заявил о своей отставке. Тогда причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Прокопенко считает, что глава ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовать стратегию развития региона.

Напомним, Прокопенко был назначен на должность главы Черниговской ОГА в начале ноября 2019 года.

Кроме того, в июне этого года президент Владимир Зеленский сменил главу Винницкой ОГА.

Также в июне Зеленский назначил нового руководителя Киевской ОГА.

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