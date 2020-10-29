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В "Слузі народа" заявили про плани замінити деяких глав ОДА

Автор: Инна Собора

У деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій (ОДА). Наразі вже є проекти кадрових рішень.

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Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Право на владу".

За його словами, кадрові зміни будуть стосуватися тих областей, де керівники не продемонстрували за рік ніяких змін.

"Є проекти кадрових рішень (щодо голів ОДА, - ред.), і незабаром вони будуть оприлюднені", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації.

Раніше уряд погодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цієї посади.

РБК-Україна також писало, в яких містах пройдуть другі тури місцевих виборів.

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