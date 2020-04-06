В "Слуге народа" заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам. Об этом первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, видет ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в обозримой перспективе, он ответил: "Нет, никаких предпосылок пока нет".

Также Корниенко считает, что ситуативной союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" не сможет перерасти в нечто большее, вплоть до формализации в коалицию.

"Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят.", - отметил он.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг сообщения о том, что фракция "Слуга народа" в парламенте якобы разваливается.

Добавим, 24 октября проверку на полиграфе прошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что свидетелем взяток на финансовом комитете Рады депутатам от "Слуги народа", что стало основанием для открытия уголовного дела и проверок на полиграфе, является нардеп.