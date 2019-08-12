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У "Слуги народу" заявили про відсутність переговорів з "Голосом" про коаліцію

Новини » Політика    12.08.2019 - 09:00
У "Слуги народу" заявили про відсутність переговорів з "Голосом" про коаліцію
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Корнієнко повідомляє, що йому невідомо про "системні" переговори з "Голосом"

Партія "Слуга народу" не веде переговорів про коаліцію з партією "Голос". Про це заявив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко повідомляє, що йому невідомо про "системні" переговори з "Голосом".

"Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є особисте спілкування з окремими депутатами від "Голосу". На рівні партії ми не обговорювали", - сказав він.

На питання про те, чи буде одна фракція, яка сформує більшість, він відповів: "Це ймовірний варіант розвитку подій".

Нагадаємо, партія "Голос" запропонувала керівників кількох важливих напрямків роботи нової Ради. У партії зазначають, її представники можуть очолювати комітети з питань правосуддя, безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини та реінтеграції окупованих територій, а також регламентний комітет.

Зазначимо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляв, що його партія не веде переговори з іншими силами про коаліцію у парламенті наступного скликання. Згідно останньої інформації, партія "Слуга народу" висуне Разумкова на посаду спікера Верховної ради.

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